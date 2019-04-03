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Россия хочет возобновления авиасообщения с Украиной

Росавиация предложила Украине провести переговоры по восстановлению авиасообщения

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"В ответ на запрет прямого воздушного чартерного сообщения между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение соответствует интересам наших народов и авиапассажиров", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения лишь для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций (ООН, Красный Крест и ОБСЕ).
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
  • В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
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