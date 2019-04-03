Россия хочет возобновления авиасообщения с Украиной

3 апреля, 2019, 16:50

Росавиация предложила Украине провести переговоры по восстановлению авиасообщения

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"В ответ на запрет прямого воздушного чартерного сообщения между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение соответствует интересам наших народов и авиапассажиров", - говорится в сообщении.