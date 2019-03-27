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Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины, - Аваков о полете в Москву


фото: kmu.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией

Об этом Арсен Аваков заявил во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.

В частности он спросил, на каком основании нардеп Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук совершили полет в Российскую Федерацию. По этому поводу было обращение парламентской фракции "Народный фронт".

"Почему так случилось, что в нарушение закона Украины, украинских санкций в отношении запрета авиасообщения с РФ мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный из аэропорта Киев (Жуляны) - Москва в 12.50 и Москва - Киев (Жуляны) в 23.18. Мы все знаем, какие переговоры вел господин Бойко в Москве - антиукраинские", - сказал Аваков.

Аваков напомнил, что полет был осуществлен 22 марта, отметив, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с РФ.

"Хочу задать вопрос: кто из государственных чиновников принимал решение о нарушении запрета и создание такого комфорта для людей, которые в Москве с премьером РФ обсуждает антиукраинские вопросы", - отметил Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе и Госпогранслужбе проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву.

Аваков уточнил, что полет совершили Бойко, Медведчук, Козак и другие.

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Медведевым.
  • В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд

 

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