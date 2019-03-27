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Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд, - ГПСУ


фото: tass
Юрий Бойко и Виктор Медведчук пересекли границу во время "рабочего визита" в Москву, ведь у них в документах не было ограничений на выезд

Об этом спикер ГПСУ Олег Слободян написал в Facebook.

Отмечается, что инспекторы ГПСУ принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу", - отметил Слободян.

Он добавил, что вопрос разрешения на вылет воздушных транспортных судов не в компетенции Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что ГПУ откроет производство о незаконном пересечении границы из-за вояжа Бойко и Медведчука в Москву.

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Медведевым.
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