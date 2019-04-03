Полет Бойко в Москву: правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам

3 апреля, 2019, 12:40

Запрет касается нерегулярных перелетов между Украиной и РФ самолетам, не зарегистрированным в России

Согласно инициативу выдвинул министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства, передает Еспресо.TV

Ранее запрет касался воздушных судов с российской регистрацией.

Арсен Аваков предложил применить ограничительные меры в виде перелетов через территорию Украины в государства-агрессора и воздушным судам не из российской регистрацией. По его словам, такие перелеты угрожают национальной безопасности.

В то же время, министр предлагает сделать исключение только для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Правительство поддержало это решение.

Напомним, что 22 марта Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Позже Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.

Тогда же у Бойко заявили , что перелет совершили самолетом не из российской регистрацией, а нидерландской.