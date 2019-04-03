Полет Бойко в Москву: правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам
Согласно инициативу выдвинул министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства, передает Еспресо.TV
Ранее запрет касался воздушных судов с российской регистрацией.
Арсен Аваков предложил применить ограничительные меры в виде перелетов через территорию Украины в государства-агрессора и воздушным судам не из российской регистрацией. По его словам, такие перелеты угрожают национальной безопасности.
В то же время, министр предлагает сделать исключение только для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
Правительство поддержало это решение.
Напомним, что 22 марта Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Позже Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
Тогда же у Бойко заявили , что перелет совершили самолетом не из российской регистрацией, а нидерландской.
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