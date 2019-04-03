"Реал" просит полмиллиарда евро за лидера защиты
3 апреля, 2019, 13:46
"Реал" планирует продать французского защитника Рафаэля Варана за 500 млн евро
Об этом сообщает Goal .
По данным источника, именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. "Реал" намерен сделать все возможное, чтобы сохранить француза в составе, несмотря на его желание уйти. Варан недоволен своей зарплатой, считая несоответствующей уровню чемпиона мира и четырехкратного победителя Лиги чемпионов.
Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
25-летний Варан перешел в "Реал" с "Ланса" летом 2011 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах испанского чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт француза с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
- У главного тренера "Реала" Зинедин Зидан возник конфликт с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом из-за ситуации с Рафаэль Варан.
- Зинедин Зидан получит полмиллиарда евро на трансферы в "Реале".
- Зидан хочет приобрести полузащитника "Лиона" Тангано НьДомбеле.
- Французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть мадридский клуб.
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