Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур, - АП

2 апреля, 2019, 15:46

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина - ЕС, который прошел 20 марта в Брюсселе, и договорились о следующих контактах на высшем уровне.