Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур, - АП
2 апреля, 2019, 15:46
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которого поговорил о выборах в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина - ЕС, который прошел 20 марта в Брюсселе, и договорились о следующих контактах на высшем уровне.
- Напомним, глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский выразил удовлетворение тем, как прошел первый тур выборов, и подчеркнул, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.
- Немецкий депутат Матерн фон Маршал, который находился в Перемышлянском районе Львовщины в качестве наблюдателя от Совета Европы, рассказал, что выборы прошли без нарушений.
- А глава фракции ХДС / ХСС в немецком Бундестаге Давид Вадефуль ожидает от команды Зеленского большей конкретики во второй тур выборов президента Украины.
- Американский сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал проведение первого тура выборов в Украине и подчеркнул, что это доказывает "резкий контраст" с реалиями, которые существуют в России.
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