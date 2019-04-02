Международные правозащитники призвали РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

2 апреля, 2019, 11:08

Правозащитники международной правозащитной организации Human Rights Watch назвали аресты крымских татар, которые произошли 27 и 28 марта, - беспрецедентным шагом для усиления давления на группу, которая раскритиковала российскую оккупацию Крымского полуострова

Соответствующее заявление опубликовали на сайте организации.

"Российские власти отказаться от обвинения, освободить активистов, и, еще до их освобождения, немедленно предоставить им доступ к адвокатам", - говорится в сообщении, распространенном 2 апреля.

Все крымские татары задержаны по подозрению в участии в "террористической организации".

"Масштабные аресты в Крыму нацелены на то, чтобы политически активные крымские татары были террористами, как способ заставить их замолчать", - заявила Рейчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.