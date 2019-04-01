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Из-под ЦИК вытолкали журналиста российского "Дождя"

В воскресенье, 31 марта, на площади перед Центральной избирательной комиссией молодые мужчины помешали съемке сюжета журналисту российского телеканала "Дождь"

Об этом сообщает "Укринформ" .

По данным издания, молодые люди объяснили свои действия тем, что российский журналист якобы искажал факты во время съемки, в частности, называл экзит-полы сфальсифицированными президентом Петром Порошенко, а собравшихся у ЦИК людей - сторонниками Тимошенко.

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Правоохранители на месте событий оперативно отвели журналиста "Дождя" от места конфликиу для проверки его личности.

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