В Днепре голову запрещенного "Союза советских офицеров" задержали за нарушение тайны голосования
31 марта, 2019, 23:34
В Днепре полиция задержала главу запрещенного "Союза советских офицеров" Виктора Марченко за нарушение им тайны голосования
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники.
По данным издания, полиция открыла уголовное производство по ст. 159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования).
31 марта Виктор Марченко во время голосования на избирательном участке сфотографировал свой бюллетень с отметкой за кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и обнародовал фото в Facebook.
Сейчас это сообщение уже недоступно для просмотра, однако руководитель "Национального корпуса" в Днепропетровской области Денис Котенко сделал и опубликовал в Facebook скриншот сообщения Марченко.
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