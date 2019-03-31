Фото в соцсетях и агитация: КИУ назвал самые распространенные нарушения на выборах
О них на брифинге рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Укринформ".
По его словам, в день голосования были зафиксированы четыре крупнейшие группы нарушений. "Группа первая - это нарушение в работе членов участковых избирательных комиссий, голосование по документам, не предусмотренным действующим законодательством, например заграничному паспорту, студенческому билету, неправомерные требования к голосованию по ID-картам.
Вторая группа нарушений - это незаконная агитация. Наша организация зафиксировала факты незаконной агитации со стороны четырех кандидатов на пост президента Украины в так называемый "день тишины" и день голосования. Это размещение бордов, листовок, плакатов, других материалов наружной рекламы и без выходных данных кандидатов, однако с сохранением стилистики кампании, цветовой гаммы кампании, отдельных элементов агитационной кампании кандидатов.
Третья группа нарушений - это проблемы с обнародованием заполненных бюллетеней, так называемая проблема фотографирования.
Четвертая проблема - проблема со списками избирателей. К сожалению, эта проблема была массовой", - рассказал Кошель.
Он отметил, что впервые в Украине во время выборов широко применялись социальные сети и именно на этих выборах актуализировалась проблема фотографирования избирательных бюллетеней.
"Это массовые факты во всех регионах Украины, и, к сожалению, некоторые избиратели, которые обнародовали в социальных сетях заполнение бюллетеней, они нарушили действующее законодательство и по ним могут быть открыты производства и эти граждане могут быть привлечены к административной ответственности", - заявил Кошель .
Также наблюдатели КИУ зафиксировали большое количество так называемого протестного голосования - порча бюллетеней, несоответствующие надписи и отметки на бюллетенях и тому подобное. А также преждевременные попытки провести подсчет на некоторых избирательных участках.
- Напомним, 31 марта по состоянию на 18:00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступили 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях во время очередных выборов президента страны
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