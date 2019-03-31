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На 18:00 полиция получила более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах


фото: Reuters
По состоянию на 18:00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступили 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях во время очередных выборов президента страны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Указанные факты преимущественно связаны с: незаконной агитацией - 112; подкупом избирателя - 35; повреждением бюллетеня - 30; фотографированием бюллетеней - 97; попыткой вынесения бюллетеня из участка - 10; сообщением о заминировании - 17", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений. Правоохранители также составили 15 админпротоколов.

Ранее сообщалось о 1360 заявлениях о нарушениях на выборах.

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