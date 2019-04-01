На большинстве спецучастков в зоне ООС лидирует Зеленский
1 апреля, 2019, 10:50
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) распределение голосов на выборах президента Украины можно сравнить с данными по стране
Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на брифинге 1 апреля, передает Еспресо.TV .
"Все участки, находящиеся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине ", - сказал Радченко.
По его словам, такие результаты свидетельствуют, что о том, что никакой административный ресурс не применялся.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам подсчета 61,15% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский
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