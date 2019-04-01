На большинстве спецучастков в зоне ООС лидирует Зеленский

1 апреля, 2019, 10:50

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) распределение голосов на выборах президента Украины можно сравнить с данными по стране

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на брифинге 1 апреля, передает Еспресо.TV .

"Все участки, находящиеся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине ", - сказал Радченко.

По его словам, такие результаты свидетельствуют, что о том, что никакой административный ресурс не применялся.