В Зеленского заявили, что не будут вести переговоры с другими кандидатами
1 апреля, 2019, 13:16
В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что не намерены ни с кем договариваться
Об этом заявил политконсультант "ЗеКоманды" Дмитрий Разумков на брифинге, комментируя информацию о возможном объединении усилий во втором туре шоумена Владимира Зеленского и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает УНИАН.
"Ничего не изменилось по сравнению с первым туром. В команде Зеленского ни с кем не будут договариваться, ни с кем не будут делить шкуру неубитого медведя, ни с кем не будут устраивать кулуарные переговоры, подковерную мышиную возню", - сказал Разумков.
По его словам, это позиция Владимира Зеленского и она была озвучена давно.
- Напомним, по результатам подсчета 70,6% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
- Нардеп Мустафа Найем заявил, что кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов президента.
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