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В Зеленского заявили, что не будут вести переговоры с другими кандидатами


фото: REUTERS
В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что не намерены ни с кем договариваться

Об этом заявил политконсультант "ЗеКоманды" Дмитрий Разумков на брифинге, комментируя информацию о возможном объединении усилий во втором туре шоумена Владимира Зеленского и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает УНИАН.

"Ничего не изменилось по сравнению с первым туром. В команде Зеленского ни с кем не будут договариваться, ни с кем не будут делить шкуру неубитого медведя, ни с кем не будут устраивать кулуарные переговоры, подковерную мышиную возню", - сказал Разумков.

По его словам, это позиция Владимира Зеленского и она была озвучена давно.

 

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