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Тимошенко и Зеленский рассматривают сценарий объединения усилий во втором туре, - Найем

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов президента

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в своем Телеграмм-канале.

По словам нардепа, лидер "Батькивщины" готова поддержать Зеленского на президентских выборах в обмен на привилегии на выборах в Верховную Раду.

Найем отметил, что, согласно одной из версий переговоров, Тимошенко настаивает на подписании меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение системы парламентских выборов в два тура.

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