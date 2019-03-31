Тимошенко и Зеленский рассматривают сценарий объединения усилий во втором туре, - Найем

31 марта, 2019, 19:45

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в своем Телеграмм-канале.

По словам нардепа, лидер "Батькивщины" готова поддержать Зеленского на президентских выборах в обмен на привилегии на выборах в Верховную Раду.

Найем отметил, что, согласно одной из версий переговоров, Тимошенко настаивает на подписании меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение системы парламентских выборов в два тура.