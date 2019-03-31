Тимошенко и Зеленский рассматривают сценарий объединения усилий во втором туре, - Найем
Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в своем Телеграмм-канале.
По словам нардепа, лидер "Батькивщины" готова поддержать Зеленского на президентских выборах в обмен на привилегии на выборах в Верховную Раду.
Найем отметил, что, согласно одной из версий переговоров, Тимошенко настаивает на подписании меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение системы парламентских выборов в два тура.
"В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выигрывает, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров", - отметил Найем.
Депутат отметил, что если Тимошенко и Зеленский договорятся об объединении усилий, и Зеленский победит на президентских выборах, то Юлию Тимошенко могут назначить на пост премьер-министра.
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