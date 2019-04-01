Только мысли о кофе может быть достаточно, чтобы мозг приободрился, - исследование
Об этом пишет Naked Science.
"Кофе считается одним из самых популярных напитков, о его физическом воздействии известно уже довольно много. Гораздо меньше известно о его психологическом значении. То есть, как даже обычные видимые образы, напоминающие о кофе могут повлиять на то, как мы думаем", - говорит соавтор исследования Сэм Маглиа.
Вместе с еще одним исследователем - Юджином Чаном (Eugene Chan) - Маглиа рассмотрел психологический эффект, называемый "фиксирование установки", или прайминг. За счет прайминга влияние даже тонких, почти незаметных сигналов или стимулов может изменить наше восприятие окружающего мира, наши мысли и поведение.
Поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с образами, связанными с кофе, или думаем о самом напитке, мы часто поддаемся процессу фиксирования установки на кофе. Авторы исследования решили узнать, действительно ли это оказывает заметное влияние на людей, существует ли связь между кофе и возбуждением организма - повышается ли их физиологическое возбуждение настолько, как если бы они действительно выпили кофе.
Авторы объясняют, что психическое возбуждение может быть вызвано многими вещами, включая эмоции, нейротрансмиттеры в мозге или кофеин, который мы потребляем (именно поэтому с помощью кофе можно "проснуться"). Но одинаково ли влияет на наш организм простой взгляд на кофе и сам напиток?
Чтобы выяснить это, команда ученых провела четыре отдельных исследования, работая с различными участниками - представителями западной и восточной культур. Широкий культурный диапазон испытуемых понадобился для того, чтобы специалисты могли сравнить эффекты сигналов, связанных как с кофе, так и с чаем.
В ходе работы они обнаружили, что участники, подвергшихся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах.
"Люди, которые испытывают физиологическое возбуждение - опять же, в этом случае в результате прайминга, а не из-за употребления самого кофе, - видят мир в более конкретных, детальных выражениях. Это имеет ряд последствий для того, как люди обрабатывают информацию и принимают решения", - говорит Маглиа.
Этот эффект был относительно сильным у представителей западной культуры, но не настолько выраженным у участников, которые выросли на Востоке. Специалисты считают, что это связано с различиями в восприятии кофе между двумя культурными группами. По их словам, в Северной Америке, например, существует образ делового бизнесмена, который спешит на важную встречу с тройным эспрессо в руках, но в других культурах подобного нет.
- Это не первое подобное исследование: ученые и раньше знали, что хорошо влиять на человека может даже просто запах кофе: оказывается, его аромат помогает улучшить выполнение аналитических задач, среди которых и стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежных бизнес-школ.
- А новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые злоупотребляют кофе и выпивают по 8 и более чашек в день, живут немного дольше чем те, кто не пьет кофе вообще.
- Но есть много противоположных выше указанном исследованию мнений. Так, глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, что в день рекомендуется потреблять не более 400 мг кофеина, а добавление к напитку большого количества сливок и сахара увеличивает жирность напитка, уменьшая его пользу.
- Очевидно, для решения проблем с индивидуальным дозированием кофе американские физиологи создали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина.
- И пока ученые спорят о пользе и опасности, 74-летний предприниматель Oкитомо Симотаи, обладающий кофейней в северной префектуре Аомори (Япония), разработал рецепт приготовления кофе из обычного чеснока.
- Также эксперты придумали, как можно похудеть с помощью кофе: в него добавили сливочное масло. Такой напиток помогает получить много энергии.
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