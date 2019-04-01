Только мысли о кофе может быть достаточно, чтобы мозг приободрился, - исследование

1 апреля, 2019, 15:25

По мнению исследователей из университета Торонто кофе уже настолько прочно ассоциируется с производительностью, что даже намек на этот напиток (мысль или взгляд) влияет на то, как работает наш разум

Об этом пишет Naked Science.

"Кофе считается одним из самых популярных напитков, о его физическом воздействии известно уже довольно много. Гораздо меньше известно о его психологическом значении. То есть, как даже обычные видимые образы, напоминающие о кофе могут повлиять на то, как мы думаем", - говорит соавтор исследования Сэм Маглиа.

Вместе с еще одним исследователем - Юджином Чаном (Eugene Chan) - Маглиа рассмотрел психологический эффект, называемый "фиксирование установки", или прайминг. За счет прайминга влияние даже тонких, почти незаметных сигналов или стимулов может изменить наше восприятие окружающего мира, наши мысли и поведение.

Поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с образами, связанными с кофе, или думаем о самом напитке, мы часто поддаемся процессу фиксирования установки на кофе. Авторы исследования решили узнать, действительно ли это оказывает заметное влияние на людей, существует ли связь между кофе и возбуждением организма - повышается ли их физиологическое возбуждение настолько, как если бы они действительно выпили кофе.

Авторы объясняют, что психическое возбуждение может быть вызвано многими вещами, включая эмоции, нейротрансмиттеры в мозге или кофеин, который мы потребляем (именно поэтому с помощью кофе можно "проснуться"). Но одинаково ли влияет на наш организм простой взгляд на кофе и сам напиток?

Чтобы выяснить это, команда ученых провела четыре отдельных исследования, работая с различными участниками - представителями западной и восточной культур. Широкий культурный диапазон испытуемых понадобился для того, чтобы специалисты могли сравнить эффекты сигналов, связанных как с кофе, так и с чаем.

В ходе работы они обнаружили, что участники, подвергшихся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах.

"Люди, которые испытывают физиологическое возбуждение - опять же, в этом случае в результате прайминга, а не из-за употребления самого кофе, - видят мир в более конкретных, детальных выражениях. Это имеет ряд последствий для того, как люди обрабатывают информацию и принимают решения", - говорит Маглиа.

Этот эффект был относительно сильным у представителей западной культуры, но не настолько выраженным у участников, которые выросли на Востоке. Специалисты считают, что это связано с различиями в восприятии кофе между двумя культурными группами. По их словам, в Северной Америке, например, существует образ делового бизнесмена, который спешит на важную встречу с тройным эспрессо в руках, но в других культурах подобного нет.