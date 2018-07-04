Люди, злоупотребляющие кофе, живут дольше, - исследование
Статья опубликована на портале Jama Network.
Группа исследователей из штатов Мэриленд и Иллинойс проанализировали данные о здоровье, продолжительность жизни и потребление кофе 498 тысяч человек из британской базы данных UK Biobank; кроме того, ученые учитывали данные о наличии и отсутствии генетических вариантов, связанных с метаболизмом кофеина.
Ученые установили, что среди людей, данные о которых были занесены в базу данных, люди, выпивающие от 1 до 8 чашек кофе в день, через десять лет умирали на 10-15% реже, чем те, кто вообще не пил кофе. При этом то, какой кофе пили эти люди - растворимый, молотый или даже без кофеина, не сказалось на результатах.
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Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался немного менее выраженным. Ученые считают, что положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами.
Вывод о непосредственном влиянии кофе на продолжительность жизни из этого сделать нельзя, отмечают ученые - ведь они не знают, какие факторы повлияли на статистику. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.
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Однако, несмотря на все погрешности, исследование дает взможность сделать вывод, что даже усиленное употребление кофеина не подрывает здоровье и не снижает продолжительность жизни.
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- Но есть много противоположных указанном выше исследованию думк. Так, глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, что в день рекомендуется потреблять не больше 400 мг кофеина, а добавление к напитку большого количества сливок и сахара увеличивает жирность напитка, что уменьшает его пользу.
- Американские физиологи создали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина.
- 74-летний предприниматель Окитомо Симотаи, который владеет кофейней в северной префектуре Аомори (Япония), разработал рецепт изготовления кофе из обычного чеснока.
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