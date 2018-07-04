Люди, злоупотребляющие кофе, живут дольше, - исследование

4 июля, 2018, 15:50

Новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые злоупотребляют кофе и выпивают по 8 и более чашек в день, живут немного дольше, чем те, кто не пьет кофе вообще

Статья опубликована на портале Jama Network.

Группа исследователей из штатов Мэриленд и Иллинойс проанализировали данные о здоровье, продолжительность жизни и потребление кофе 498 тысяч человек из британской базы данных UK Biobank; кроме того, ученые учитывали данные о наличии и отсутствии генетических вариантов, связанных с метаболизмом кофеина.

Ученые установили, что среди людей, данные о которых были занесены в базу данных, люди, выпивающие от 1 до 8 чашек кофе в день, через десять лет умирали на 10-15% реже, чем те, кто вообще не пил кофе. При этом то, какой кофе пили эти люди - растворимый, молотый или даже без кофеина, не сказалось на результатах.

Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит

Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался немного менее выраженным. Ученые считают, что положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами.

Вывод о непосредственном влиянии кофе на продолжительность жизни из этого сделать нельзя, отмечают ученые - ведь они не знают, какие факторы повлияли на статистику. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.

Читайте также: Рекомендованный всем наркотик. Все, что нужно знать и не знать о кофе

Однако, несмотря на все погрешности, исследование дает взможность сделать вывод, что даже усиленное употребление кофеина не подрывает здоровье и не снижает продолжительность жизни.

Читайте также. Как сделать кофе полезнее: 6 простых трюков