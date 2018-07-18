18 июля, 2018, 14:51

Аромат кофе помогает улучшить выполнение аналитических задач, среди которых и стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы

К такому выводу пришли специалисты Технологического института Стивенс в США. При этом, по словам специалистов, это влияние обусловлено эффектом плацебо, сообщает MedicalXpress.

Около ста студентов, прошедших тест GMAT, состоящий из 10 вопросов по алгебре, приняли участие в испытании. Они были разделены на две группы, в одной из которых - опытной - добровольцы выполняли задачи в помещении, где царил аромат кофе. Оказалось, что эти участники лучше выполняли тест, чем те, которые были в контрольной группе.

Затем ученые провели опрос среди 200 человек, которым было предложено подумать, как различные запахи влияют на деятельность людей. По мнению респондентов, аромат кофе должен повышать бдительность и энергичность, а также увеличивать производительность и улучшать выполнения различных задач.

Результаты показывают, что производительность может быть объяснена убеждениями, что только запах кофе делает людей более бдительными и энергичными.

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В эксперименте источник кофейного запаха не мало кофеина, поэтому специалисты считают, что полученные при тестировании результаты объясняются самовнушением.

"Дело не только в том, что аромат, подобный кофе, помог людям лучше справляться с аналитическими задачами, было уже интересно", - говорит Адриан Маджары, ведущий исследователь проекта. "Но они также думали, что они сделают лучше, и мы продемонстрировали, что это ожидание, по крайней мере, частично отвечает за их улучшенную производительность". То есть, запах кофе, не содержащий кофеина, имеет эффект, подобный эффекту употребления кофе.

Такой эффект плацебо, по заверениям ученых, может оказаться полезным в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе. Например, можно использовать слабый аромат кофе для улучшения производительности учеников и сотрудников.

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