Врачи создают нейросеть, которая подскажет вам идеальную дозировку кофе
Нейросеть сможет проанализировать данные о сне человека, о его активности и выдаст примерный график употребления кофе, пишет Science Daily.
Человек, который будет следовать советам нейросети, справится с сонливостью, но при этом кофе не перепьет. "При выполнении нашего плана бодрость повышается на 64%, и в дальнейшем можно будет снизить потребление кофе. Тогда как стимулирующий эффект останется", - рассказал руководитель группы Жак Райфман.
На сегодняшний день алгоритм представлен пока только как математическая модель, которая, основываясь на данных о сне человека и количестве кофеина, предлагает дозировку последнего. В будущем алгоритм должен лечь в основу приложения для смартфона.
Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит
- Тем временем другую нейросеть научили самостоятельно рисовать мультики по текстовому сценарию. Основой для обучения стал мультсериал "Флинстоуны".
- 18-летний студент из США также решил "поиграться" с искусственным интеллектом, и заставил собственную нейросеть нарисовать портреты обнаженных людей. Получилось довольно сюрреалистично.
- Искусственный интеллект от Microsoft смог "нарисовать" птицу, основываясь исключительно на текстовом описании, не беря за основу готовое фото
- А еще ИИ создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-