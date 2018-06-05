Врачи создают нейросеть, которая подскажет вам идеальную дозировку кофе

5 июня, 2018, 21:15

Американские физиологи создали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина

Нейросеть сможет проанализировать данные о сне человека, о его активности и выдаст примерный график употребления кофе, пишет Science Daily.

Человек, который будет следовать советам нейросети, справится с сонливостью, но при этом кофе не перепьет. "При выполнении нашего плана бодрость повышается на 64%, и в дальнейшем можно будет снизить потребление кофе. Тогда как стимулирующий эффект останется", - рассказал руководитель группы Жак Райфман.

На сегодняшний день алгоритм представлен пока только как математическая модель, которая, основываясь на данных о сне человека и количестве кофеина, предлагает дозировку последнего. В будущем алгоритм должен лечь в основу приложения для смартфона.

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