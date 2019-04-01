Госдума РФ готовит заявление о "непризнании выборов президента Украины"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.
"На Совете Думы сегодня рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы ее приняли на комитете, рекомендуем принять, дело за Радой", - сказал Калашников.
По его словам, "в первом туре (выборов президента Украины - ред.) были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России".
"А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - подчеркнул российский депутат.
Однако, Калашников оговорился, что такое вероятное решение не означает, что будет исключено любое сотрудничество с новым президентом Украины, но только если ним не будет переизбран нынешний глава государства Петр Порошенко .
"Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властью или контактировать. Но если Порошенко - какое может быть сотрудничество? .. для России он давно неугодный", - сказал политик.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам подсчета 61,15% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский
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