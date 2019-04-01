Госдума РФ готовит заявление о "непризнании выборов президента Украины"

1 апреля, 2019, 10:27

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о "непризнании итогов выборов президента Украины"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.

"На Совете Думы сегодня рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы ее приняли на комитете, рекомендуем принять, дело за Радой", - сказал Калашников.

По его словам, "в первом туре (выборов президента Украины - ред.) были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России".

"А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - подчеркнул российский депутат.

Однако, Калашников оговорился, что такое вероятное решение не означает, что будет исключено любое сотрудничество с новым президентом Украины, но только если ним не будет переизбран нынешний глава государства Петр Порошенко .

"Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властью или контактировать. Но если Порошенко - какое может быть сотрудничество? .. для России он давно неугодный", - сказал политик.