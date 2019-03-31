31 марта, 2019, 20:02

Обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 18:00

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 18:00.

Об этом сообщает Еспресо.TV, которое является информационным партнером национального экзитпола.

Владимир Зеленский - 30,4%

Петр Порошенко - 17,8%

Юлия Тимошенко - 14,2%

Юрий Бойко - 9,8%

Анатолий Гриценко - 7,1%

Игорь Смешко - 6,4%

Олег Ляшко - 4,8%

Александр Вилкул - 4%

Руслан Кошулинский - 1,8%

Результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00 объявят после 23:00.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто.

Опрошено 17956 респондентов на 400 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% - для других кандидатов.