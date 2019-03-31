Зеленский лидирует: Результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 18:00.
Об этом сообщает Еспресо.TV, которое является информационным партнером национального экзитпола.
Владимир Зеленский - 30,4%
Петр Порошенко - 17,8%
Юлия Тимошенко - 14,2%
Юрий Бойко - 9,8%
Анатолий Гриценко - 7,1%
Игорь Смешко - 6,4%
Олег Ляшко - 4,8%
Александр Вилкул - 4%
Руслан Кошулинский - 1,8%
Результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00 объявят после 23:00.
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Опрошено 17956 респондентов на 400 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% - для других кандидатов.
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