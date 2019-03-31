Зеленский пообещал украинцам "сюрприз" ко второму туру

31 марта, 2019, 21:38

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1 + 1", передает Еспресо.TV.

Кандидат отметил, что во второй тур выборов в команде Зеленского подготовили некоторые неожиданности в кампании, но секретов пока не раскрыл:

"Будет некоторое ноу-хау, но это будет сюрприз для всех украинцев", - пообещал кандидат.