Зеленский пообещал украинцам "сюрприз" ко второму туру
Об этом он рассказал в эфире телеканала "1 + 1", передает Еспресо.TV.
Кандидат отметил, что во второй тур выборов в команде Зеленского подготовили некоторые неожиданности в кампании, но секретов пока не раскрыл:
"Будет некоторое ноу-хау, но это будет сюрприз для всех украинцев", - пообещал кандидат.
- Напомним, до этого Зеленский прокомментировал первые данные национального опроса.
- Также он рассказал о дальнейшей стратегии действий.
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Напомним, обнародованы результаты национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
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Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования из избирательных участков по состоянию на 19:00. Согласно им, результаты такие: Владимир Зеленский - 29,25% голосов, Петр Порошенко - 19,19%, Юлия Тимошенко - 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
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