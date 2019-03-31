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"Экзитполов много, победитель один", - Зеленский прокомментировал первые данные национального опроса


фото: Reuters
Кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на первые результаты национальных экзит-полов

Об этом он заявил после обнародования первых результатов опросов, находясь в своем штабе, передает Еспресо.TV

"Экзитполов много, победитель один", - сказал Зеленский, комментируя первые данные национального опроса, где он как кандидат в президенты набирает более 30%.

Он также опроверг слухи об объединении с другими кандидатами и поблагодарил граждан, голосовавших "не по приколу".

На вопрос журналистов о дальнейшей стратегии действий Зеленский заявил:

"Троянский конь. Часть вторая. У нас все есть", - сказал он.

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