"Экзитполов много, победитель один", - Зеленский прокомментировал первые данные национального опроса

31 марта, 2019, 20:22

Об этом он заявил после обнародования первых результатов опросов, находясь в своем штабе, передает Еспресо.TV

"Экзитполов много, победитель один", - сказал Зеленский, комментируя первые данные национального опроса, где он как кандидат в президенты набирает более 30%.

Он также опроверг слухи об объединении с другими кандидатами и поблагодарил граждан, голосовавших "не по приколу".

На вопрос журналистов о дальнейшей стратегии действий Зеленский заявил:

"Троянский конь. Часть вторая. У нас все есть", - сказал он.