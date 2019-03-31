"Экзитполов много, победитель один", - Зеленский прокомментировал первые данные национального опроса
31 марта, 2019, 20:22
Кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на первые результаты национальных экзит-полов
Об этом он заявил после обнародования первых результатов опросов, находясь в своем штабе, передает Еспресо.TV
"Экзитполов много, победитель один", - сказал Зеленский, комментируя первые данные национального опроса, где он как кандидат в президенты набирает более 30%.
Он также опроверг слухи об объединении с другими кандидатами и поблагодарил граждан, голосовавших "не по приколу".
На вопрос журналистов о дальнейшей стратегии действий Зеленский заявил:
"Троянский конь. Часть вторая. У нас все есть", - сказал он.
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
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