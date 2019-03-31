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"Троянский конь. Часть вторая ", - Зеленский рассказал о своей дальнейшей стратегии

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, какой стратегии собирается придерживаться в дальнейшем

Об этом он заявил после обнародования первых результатов опросов, находясь в своем штабе, передает Еспресо.TV

На вопрос журналистов о дальнейшей стратегии действий Зеленский заявил:

"Троянский конь. Часть вторая. У нас все есть ", - сказал он.

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