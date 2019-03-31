"Троянский конь. Часть вторая ", - Зеленский рассказал о своей дальнейшей стратегии

31 марта, 2019, 20:53

Об этом он заявил после обнародования первых результатов опросов, находясь в своем штабе, передает Еспресо.TV

На вопрос журналистов о дальнейшей стратегии действий Зеленский заявил:

"Троянский конь. Часть вторая. У нас все есть ", - сказал он.