Отец Павла Гриба не может подтвердить, что сын прекратил голодовку
Об этом Игорь Гриб заявил в эфире Еспресо.TV .
"По состоянию на минувший понедельник, когда жена была на свидании у Павла и когда он голодал, она передала ему только две бутылки воды. С понедельника мы не имеем никакой информации о Павле, потому что доступа к нему нет. Ни у консулов, ни тем более у нас. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространена в российских СМИ я не могу", - сказал Игорь Гриб.
Справка
Хронически больной Павел Гриб пропал на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Напомним, 30 марта российские СМИ сообщили, что Павел Гриб прекратил голодовку.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
- На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
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