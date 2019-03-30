Отец Павла Гриба не может подтвердить, что сын прекратил голодовку

30 марта, 2019, 16:30

Отец осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба не располагает информацией, действительно ли его сын прекратил голодовку

Об этом Игорь Гриб заявил в эфире Еспресо.TV .

"По состоянию на минувший понедельник, когда жена была на свидании у Павла и когда он голодал, она передала ему только две бутылки воды. С понедельника мы не имеем никакой информации о Павле, потому что доступа к нему нет. Ни у консулов, ни тем более у нас. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространена в российских СМИ я не могу", - сказал Игорь Гриб.

Справка

Хронически больной Павел Гриб пропал на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).