Усик показал, как эксплуатирует Беленюка в смешном видео

29 марта, 2019, 15:55

Чемпион мира по боксу Александр Усик и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк сняли веселое видео

Видео появилось на странице Беленюка в Instagram.



Украинские спортсмены решили развлечься и сняли смешное видео, на котором Беленюк толкает авто Александра. Усик говорит, что от этого оно становится еще более мощным.



"Чего не сделаешь, чтобы Саша был доволен своей машиной", - подписал видео Жан.