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Усик показал, как эксплуатирует Беленюка в смешном видео


фото: Instagram
Чемпион мира по боксу Александр Усик и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк сняли веселое видео

Видео появилось на странице Беленюка в Instagram.

Украинские спортсмены решили развлечься и сняли смешное видео, на котором Беленюк толкает авто Александра. Усик говорит, что от этого оно становится еще более мощным.

"Чего не сделаешь, чтобы Саша был доволен своей машиной", - подписал видео Жан.

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