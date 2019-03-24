Дебютный бой Усика в супертяжелом весе переносят на другую дату

24 марта, 2019, 16:51

Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама хотят перенести с 18 мая на другую дату

Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн, сообщает iFL TV.

По словам Хирна, бой может состояться 17 мая, поскольку на следующий день состоится поединок чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, который может отобрать зрительскую аудиторию в поединке Усик - Такам.

"Мы еще не договорились окончательно. У нас есть договоренность, но контракт пока не подписан. Сейчас у нас есть идея провести бой 17 мая, ведь 18-го поединок Уайлдера. Мы бы не хотели конфликтов, это всем невыгодно. Мы хотим, чтобы этот поединок Усика освещался максимально", - сказал Хирный.