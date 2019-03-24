Дебютный бой Усика в супертяжелом весе переносят на другую дату
24 марта, 2019, 16:51
Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама хотят перенести с 18 мая на другую дату
Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн, сообщает iFL TV.
По словам Хирна, бой может состояться 17 мая, поскольку на следующий день состоится поединок чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, который может отобрать зрительскую аудиторию в поединке Усик - Такам.
"Мы еще не договорились окончательно. У нас есть договоренность, но контракт пока не подписан. Сейчас у нас есть идея провести бой 17 мая, ведь 18-го поединок Уайлдера. Мы бы не хотели конфликтов, это всем невыгодно. Мы хотим, чтобы этот поединок Усика освещался максимально", - сказал Хирный.
- 22 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такама.
- Промоутер Александра Усика Эдди Хирный заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа
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