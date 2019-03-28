Усик отказался от титула WBA

28 марта, 2019, 08:24

Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса WBA и не будет боксировать с россиянином Денисом Лебедевым

Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик заявил, что WBA обязывает его боксировать с Денисом Лебедевым, однако этот бой не состоится.

"Мы с командой решили переходить в супертяжелую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом и я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пусть ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем другим ребятам, кто будет участвовать за этот пояс, тоже желаю успехов", - сказал боксер.

Усик завоевал титул WBA после победы во Всемирной суперсерии бокса (WBSS), при этом Лебедев оставался "чемпионом в отпуске" по этой же версии. WBA назначила промоутерские торги по поединку на 28 марта, однако теперь, судя по всему, россиянин будет восстановлен в правах полноправного обладателя трофея, а организация будет искать ему нового соперника для проведения защиты.

Сейчас Усик активно готовится к дебюту в супертяжелой весовой категории. Его наиболее вероятным соперником называют камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).