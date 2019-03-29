Дебаты на Общественном: Тимошенко пришла и ушла, Порошенко и Зеленский не появились

29 марта, 2019, 19:12

Юлия Тимошенко сначала пришла, а затем покинула студию предвыборных дебатов "Обратный отсчет" на Общественном телевидении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба. Я пришла, я приглашение уважаю, я хочу сейчас вам твердо сказать: в том случае, после первого тура, когда мы победим, я готова прийти в студию и между первым и вторым туром, с вами дебатировать", - сказала Тимошенко.

Приглашенные на этот последний предвыборный эфир Петр Порошенко и Владимир Зеленский не явились.

Ранее сообщалось, что "Общественное" пригласило кандидатов в президенты Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет", которое должно было состояться в пятницу, 29 марта, в 18:30. Однако Зеленский, Порошенко и Тимошенко отказались от дебатов.