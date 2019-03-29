Зеленский, Порошенко и Тимошенко отказались от дебатов на "Общественном"
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Общественное" пригласило кандидатов в президенты Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет", которое состоится в пятницу, 29 марта, в 18:30.
Как отмечается в описании программы, зрители смогут проголосовать за одного из участников программы во время прямого эфира онлайн или по телефону.
В "Команде Зеленского" сообщили, что их кандидат на ток-шоу не придет. Штаб Зеленского не подтверждал редакторам проекта "Обратный отсчет" его участие в теледебатах на "UA: Первый" в связи с тем, что две недели продолжается гастрольный тур "Вечернего Квартала" по городам Украины.
"Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии "Квартал 95", - пояснили в пресс-службе Зеленского.
В команде Тимошенко также сказали, что она не придет на дебаты на "Общественном".
Источники "Украинской правды" в окружении действующего президента сказали, что в графике Порошенко визита на "Общественное" нет, зато он планирует в 21.00 быть в эфире ТРК "Украина".
Тимошенко в это время будет в эфире ICTV ( "Интервью с кандидатом о главном" в 21:00), а потом тоже пойдет на канал Рината Ахметова ( "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в 22:30).
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