//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Цены на нефть демонстрируют рекордный рост за 10 лет

Цена нефти марки Brent уже выше отметки $68 за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов.

В частности, по состоянию на 9:13 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла $68,01. Это на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут в связи с сокращением добычи в странах ОПЕК+ и санкциями США против Ирана и Венесуэлы.

В сообщении говорится, что рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем. Первый квартал 2019 года показал самый высокий рост для марок Brent и WTI со второго квартала 2009 года, когда оба контракта выросли примерно на 40%.

В то же время, несмотря на рост цен, аналитики беспокоятся о будущем спрос на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии.

В частности, аналитики Bank of America сообщили, что ожидают роста цен в краткосрочной перспективе и на средний уровень цены Brent в $74 во втором квартале.

Читайте также: Бензин по 300. Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать