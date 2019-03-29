Цены на нефть демонстрируют рекордный рост за 10 лет
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов.
В частности, по состоянию на 9:13 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла $68,01. Это на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Отметим, цены на нефть растут в связи с сокращением добычи в странах ОПЕК+ и санкциями США против Ирана и Венесуэлы.
В сообщении говорится, что рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем. Первый квартал 2019 года показал самый высокий рост для марок Brent и WTI со второго квартала 2009 года, когда оба контракта выросли примерно на 40%.
В то же время, несмотря на рост цен, аналитики беспокоятся о будущем спрос на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии.
В частности, аналитики Bank of America сообщили, что ожидают роста цен в краткосрочной перспективе и на средний уровень цены Brent в $74 во втором квартале.
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Напомним, 28 марта президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что цены поднялись слишком высоко.
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В конце декабря впервые с августа 2017 г. нефть достигла рекордно низкой цены - ниже $50 за баррель.
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До этого президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падения цен на нефть.
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В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть, вызвав этим обвал цен на 0,5%.
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Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства.
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Катар объявил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
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