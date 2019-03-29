Цены на нефть демонстрируют рекордный рост за 10 лет

29 марта, 2019, 10:33

Цена нефти марки Brent уже выше отметки $68 за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов.

В частности, по состоянию на 9:13 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла $68,01. Это на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут в связи с сокращением добычи в странах ОПЕК+ и санкциями США против Ирана и Венесуэлы.

В сообщении говорится, что рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем. Первый квартал 2019 года показал самый высокий рост для марок Brent и WTI со второго квартала 2009 года, когда оба контракта выросли примерно на 40%.

В то же время, несмотря на рост цен, аналитики беспокоятся о будущем спрос на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии.

В частности, аналитики Bank of America сообщили, что ожидают роста цен в краткосрочной перспективе и на средний уровень цены Brent в $74 во втором квартале.

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