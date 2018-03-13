Бензин по 300. Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти
Когда закончится нефть
Ужасную зависимость мира от нефти показала кризис 1973 года. Тогда страны ОАПЕК (Организация арабских стран экспортеров нефти) ввели нефтяное эмбарго для государств, которые поддержали Израиль в 18-дневной войне с коалицией арабских стран. Следствием стало значительное сокращение использования нефтепродуктов в США, рост цен и экономические кризисы в ряде промышленных стран. А арабские страны так и не добились своего.
Сейчас финансовый мир пристально следит за ценами на нефть (особенно после 2016 года, когда цены на баррель нефти марки Brent прыгали от $26 до $55 за баррель). Поэтому уже не первый год говорят об окончании эры нефти.
В 1956 году американский геофизик Кинг Хабберт обнародовал модель доступности нефти в будущем. По его подсчетам, пик добычи нефти в США придется на 1965-1970 годы, а в мире — на начало ХХІ века.
Кривая Хабберта
Едва ли не ежегодно появляются разного рода предсказания относительно будущего мира без нефти. Американский алармист Дмеймс Говард Кунстлер в 2005 году написал труд “The Long Emergency”, где он утверждает, что через 20-30 лет нефть в мире закончится.
Промышленность практически остановится. Люди вернутся в села, чтобы выжить. Главной станет земля. Наступит феодализм и расцвет сект.
Кунстлер считает, что без нефти в США будет работать только 30-40% энергокомплекса (от уровня 2005 года). Первыми остановятся автомобили и авиация, потом промышленность. Падение промышленности может привести к масштабной безработице, которая может дестабилизировать национальную и глобальную экономику и привести к кризису.
Технологические аппараты перестанут работать, поскольку требуют много энергии. Главным для мировой экономики станет производство еды - поэтому люди вернутся к фермерству и будут бороться за землю. Тот, у кого больше земли, будет кем-то вроде феодала, на которого будут трудиться безземельные люди.
И стоит ли говорить о полном окончании нефти в ближайшие годы? "Каменная эпоха не закончилась нехваткой камня, поэтому эпоха нефти закончится задолго до того, как в мире кончится нефть", - заявил в 2000 году бывший министр нефти минеральных ресурсов Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани.
И спада добычи нефти не избежать, ведь на определенном этапе количество энергии, затраченной на добычу барреля нефти, превысит количество энергии, которая содержится в этом барреле. К тому же, производство и потребление нефтяных продуктов вредит экологии, поэтому мир постепенно сокращает добычу.
Что будет с ценами
ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) начали еще в 1960 году. Сейчас в организацию входят 14 стран и именно от нее зависят цены на нефть в мире. Ведь страны ОПЕК контролируют около 80% мировых запасов “черного золота”.
Осенью 2016 года на нескольких заседаниях представителей стран-членов ОПЕК были приняты решения по сокращению объемов добычи нефти с целью сокращения избыточного предложения на рынке. Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти примерно на 1,2 млн баррелей в день, или 2% мирового производства.
Как следствие, за прошлый год цены на нефть выросли примерно на 20% относительно 2016-го, к концу года нефть торговалась уже $60 за баррель.
Договор ОПЕК и России по ограничению нефтепродуктов действует до конца 2018 года. Но в случае роста политической напряженности в Персидском заливе, участники соглашения могут прекратить работать вместе, чтобы сбалансировать рынок нефти. Обесценивание нефти вследствие этого - один из возможных рисков для мировой экономики в 2018 году, который рассматривают в отчете The Economist Intelligence Unit.
Читайте также: 10 самых больших рисков 2018 года для мировой экономики, - The Economist
Вот четыре вероятных сценария развития событий на мировом рынке нефти с точки зрения “Нафтогаз Украина”.
Что же относительно вреда экологии, в 2015 году мир сделал шаг на встречу сокращению потребления нефти. 195 стран в Париже подписали конвенцию о климатических изменениях. Подписанты договорились сократить выбросы углерода в атмосферу и сделать все возможное, чтобы мировая температура не повысилась более, чем на 2 °C.
Для достижения цели соглашения, мировой спрос на нефть не должен превышать 93 млн баррелей в день в 2020 году, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
Читайте также: Почему дорожает бензин в Украине
В ОПЕК прогнозируют рост мирового спроса на нефть на уровне 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году. А к 2035 году спрос на нефть должен вырасти на треть. Поэтому в организации рассчитывают на рост цен.
Сланец и электрокары
Эра нефти может закончиться не от того, что “черное золото” просто закончится, а из-за использования более выгодных альтернатив.
Главный вызов для нефтяных гигантов - рынок электрокаров. Сейчас, по расчетам ОПЕК, именно транспорт является основным потребителем нефти - 57% мирового спроса на нефть (в США - 76%). Переход на электрокары в мире значительный, однако все еще высокие цены на такие автомобили, массовым его назвать нельзя.
Читайте также: Мир хочет полностью перейти на электромобили. Как на наших глазах произошла революция
Если традиционные автомобили будут терять популярность теми же темпами, что и лошади сто лет назад, до 2042 года экологическим станет 93% транспорта. А цена на баррель нефти составит $15.
Об этом говорится в исследовании МВФ.
Уже сейчас ряд стран стимулируют граждан пересаживаться на электрические авто. Франция объявила о намерении полностью прекратить продаж бензиновых и дизельных автомобилей до 2040 года. Британия взяла на себя обязательства осуществить 100-процентный переход на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов к этому же времени. Норвегия хочет полностью отказаться от ДВС (двигатель внутреннего сгорания) до 2025 года, а вот немцы пообещали сделать это к 2030 году. Недавно к инициативе присоединились Китай и Индия.
В Украине в 2018 году приобрести электрокар можно без НДС и ввозной пошлины, что позволило удешевить их на 17%. В Мининфраструктуры хотят уменьшить их стоимость еще на 23%.
Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля
Сланцевая революция обязана своим корнями в США. В январе 2018 года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, и в течение года, по прогнозу Минэнерго США, сможет достичь 10,6 млн баррелей в сутки.
А по прогнозу МЭА, США уже в 2018 году могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию, которые являются основными участниками соглашения ОПЕК +.
По теме
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
По теме
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-