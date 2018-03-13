Бензин по 300. Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти

13 марта, 2018, 09:35

Ульяна Букатюк

Когда закончится нефть и что ждет человечество без “черного золота” - возвращение в села и выращивание овощей или очередная веха развития

Когда закончится нефть

Ужасную зависимость мира от нефти показала кризис 1973 года. Тогда страны ОАПЕК (Организация арабских стран экспортеров нефти) ввели нефтяное эмбарго для государств, которые поддержали Израиль в 18-дневной войне с коалицией арабских стран. Следствием стало значительное сокращение использования нефтепродуктов в США, рост цен и экономические кризисы в ряде промышленных стран. А арабские страны так и не добились своего.

Сейчас финансовый мир пристально следит за ценами на нефть (особенно после 2016 года, когда цены на баррель нефти марки Brent прыгали от $26 до $55 за баррель). Поэтому уже не первый год говорят об окончании эры нефти.

В 1956 году американский геофизик Кинг Хабберт обнародовал модель доступности нефти в будущем. По его подсчетам, пик добычи нефти в США придется на 1965-1970 годы, а в мире — на начало ХХІ века.

Кривая Хабберта

Едва ли не ежегодно появляются разного рода предсказания относительно будущего мира без нефти. Американский алармист Дмеймс Говард Кунстлер в 2005 году написал труд “The Long Emergency”, где он утверждает, что через 20-30 лет нефть в мире закончится.

Промышленность практически остановится. Люди вернутся в села, чтобы выжить. Главной станет земля. Наступит феодализм и расцвет сект.

Кунстлер считает, что без нефти в США будет работать только 30-40% энергокомплекса (от уровня 2005 года). Первыми остановятся автомобили и авиация, потом промышленность. Падение промышленности может привести к масштабной безработице, которая может дестабилизировать национальную и глобальную экономику и привести к кризису.

Технологические аппараты перестанут работать, поскольку требуют много энергии. Главным для мировой экономики станет производство еды - поэтому люди вернутся к фермерству и будут бороться за землю. Тот, у кого больше земли, будет кем-то вроде феодала, на которого будут трудиться безземельные люди.

И стоит ли говорить о полном окончании нефти в ближайшие годы? "Каменная эпоха не закончилась нехваткой камня, поэтому эпоха нефти закончится задолго до того, как в мире кончится нефть", - заявил в 2000 году бывший министр нефти минеральных ресурсов Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани.

И спада добычи нефти не избежать, ведь на определенном этапе количество энергии, затраченной на добычу барреля нефти, превысит количество энергии, которая содержится в этом барреле. К тому же, производство и потребление нефтяных продуктов вредит экологии, поэтому мир постепенно сокращает добычу.

Что будет с ценами

ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) начали еще в 1960 году. Сейчас в организацию входят 14 стран и именно от нее зависят цены на нефть в мире. Ведь страны ОПЕК контролируют около 80% мировых запасов “черного золота”.

Осенью 2016 года на нескольких заседаниях представителей стран-членов ОПЕК были приняты решения по сокращению объемов добычи нефти с целью сокращения избыточного предложения на рынке. Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти примерно на 1,2 млн баррелей в день, или 2% мирового производства.

Как следствие, за прошлый год цены на нефть выросли примерно на 20% относительно 2016-го, к концу года нефть торговалась уже $60 за баррель.

Договор ОПЕК и России по ограничению нефтепродуктов действует до конца 2018 года. Но в случае роста политической напряженности в Персидском заливе, участники соглашения могут прекратить работать вместе, чтобы сбалансировать рынок нефти. Обесценивание нефти вследствие этого - один из возможных рисков для мировой экономики в 2018 году, который рассматривают в отчете The Economist Intelligence Unit.

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Вот четыре вероятных сценария развития событий на мировом рынке нефти с точки зрения “Нафтогаз Украина”.

Что же относительно вреда экологии, в 2015 году мир сделал шаг на встречу сокращению потребления нефти. 195 стран в Париже подписали конвенцию о климатических изменениях. Подписанты договорились сократить выбросы углерода в атмосферу и сделать все возможное, чтобы мировая температура не повысилась более, чем на 2 °C.

Для достижения цели соглашения, мировой спрос на нефть не должен превышать 93 млн баррелей в день в 2020 году, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

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В ОПЕК прогнозируют рост мирового спроса на нефть на уровне 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году. А к 2035 году спрос на нефть должен вырасти на треть. Поэтому в организации рассчитывают на рост цен.

Сланец и электрокары

Эра нефти может закончиться не от того, что “черное золото” просто закончится, а из-за использования более выгодных альтернатив.

Главный вызов для нефтяных гигантов - рынок электрокаров. Сейчас, по расчетам ОПЕК, именно транспорт является основным потребителем нефти - 57% мирового спроса на нефть (в США - 76%). Переход на электрокары в мире значительный, однако все еще высокие цены на такие автомобили, массовым его назвать нельзя.

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Если традиционные автомобили будут терять популярность теми же темпами, что и лошади сто лет назад, до 2042 года экологическим станет 93% транспорта. А цена на баррель нефти составит $15.

Об этом говорится в исследовании МВФ.

Уже сейчас ряд стран стимулируют граждан пересаживаться на электрические авто. Франция объявила о намерении полностью прекратить продаж бензиновых и дизельных автомобилей до 2040 года. Британия взяла на себя обязательства осуществить 100-процентный переход на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов к этому же времени. Норвегия хочет полностью отказаться от ДВС (двигатель внутреннего сгорания) до 2025 года, а вот немцы пообещали сделать это к 2030 году. Недавно к инициативе присоединились Китай и Индия.

В Украине в 2018 году приобрести электрокар можно без НДС и ввозной пошлины, что позволило удешевить их на 17%. В Мининфраструктуры хотят уменьшить их стоимость еще на 23%.

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Сланцевая революция обязана своим корнями в США. В январе 2018 года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, и в течение года, по прогнозу Минэнерго США, сможет достичь 10,6 млн баррелей в сутки.

А по прогнозу МЭА, США уже в 2018 году могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию, которые являются основными участниками соглашения ОПЕК +.