Трамп одним твитом обвалил цены на нефть
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Стоимость нефти упала на бирже Нью-Йорка после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал ОПЕК и заявил, что цены на сырье "искусственно завышены".
Сразу после того, как президент США опубликовал сообщение, фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 0,5% - с 74,2 до 73,3 долларов за баррель.
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"Похоже, ОПЕК снова взялась за свое. С рекордными количествами нефти везде, включая полностью загружены корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего и это не будет принято!", - отметил Трамп.
Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 квітня 2018 р.
- По мнению нефтяной компания BP, потребление нефти начнет уменьшаться после 2040 года.
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