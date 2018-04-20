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Трамп одним твитом обвалил цены на нефть


фото: espreso.tv
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть, вызвав тем самым обвал цен на 0,5%

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Стоимость нефти упала на бирже Нью-Йорка после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал ОПЕК и заявил, что цены на сырье "искусственно завышены".

Сразу после того, как президент США опубликовал сообщение, фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 0,5% - с 74,2 до 73,3 долларов за баррель.

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"Похоже, ОПЕК снова взялась за свое. С рекордными количествами нефти везде, включая полностью загружены корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего и это не будет принято!", - отметил Трамп.

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