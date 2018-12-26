Цена нефти "просела" на 40%. Что это значит для мировой экономики в 2019

26 декабря, 2018, 18:03

Впервые с августа 2017 года нефть достигла рекордно низкой цены - ниже $50 за баррель. К чему это может привести

Цена американской нефти "просела" более чем на 40%, хотя еще в октябре ее стоимость превышала $76 за баррель. Об этом пишет CNN Business .

Нефть марки Brent, которая является глобальным эталоном, теперь торгуется на самом низком уровне с августа 2017 года.

Согласно данным Bloomberg, цена на нефть марки WTI на прошлой неделе опустилась ниже отметки $ 50 за баррель ($49.01- $49.88).

Нефть является важным показателем для будущего роста.

Резкое падение отражает опасения, что мировая экономика ослабляется.

Зато растет добыча нефти в США и наблюдается падение цен на акции. Даже сокращение добычи нефти странами ОПЕК и странами-партнерами не смогли изменить эту тенденцию.

Экономисты Международного валютного фонда ожидают замедление мирового роста до 2,5% в следующем году. В этом году по подсчетам МВФ рост составил 2,9%.

А снижение экономической активности означает уменьшение спроса на энергоносители.

Международное энергетическое агентство уже предупредило об "относительно слабом" спросе на них в Европе и развитых странах Азии. "Замедление" спроса также наблюдается в Индии, Бразилии и Аргентине из-за слабых местные валюты.

ОПЕК прогнозирует, что в 2019 году спрос на нефть будет на 1 млн баррелей в день меньше, чем в 2018 году.

Напомним, что недавно ОПЕК и его страны-партнеры договорились изымать с мировых рынков по 1,2 миллиона баррелей в день.

Члены картеля обязались сократить производство на 800 тыс. баррелей в день в течение шести месяцев, начиная с января. Россия и другие партнеры пообещали сократить по 400 тыс. баррелей в день.

Эта договоренность привела к росту цен, но эффект длился всего несколько дней.

Ведь в сентябре произошло историческое событие - впервые с 1973 года Соединенные Штаты обогнали Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи сырой нефти.

Это очень изменило глобальный энергетический ландшафт. Таким образом производство американской нефти вырослао более чем вдвое за последнее десятилетие.

"Соединенные Штаты не хотят, чтобы цена на бензин стала слишком высокой, поэтому вероятно на политику США будет влиять то, что делает рынок, на который в свою очередь будет влиять эффективность сокращения ОПЕК", - пояснил изданию Спенсер Уэлч, исполнительный директор нефтяных рынков IHS Markit.