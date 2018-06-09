После 2-летнего перерыва Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти
Это обеспечивает Эр-Рияд преимущество перед другими членами ОПЕК, которые тоже в этом месяце готовятся открыть свои нефтяные, но позже, пишет The Wall Street Journal.
Согласно словам официальных представителей монархии, королевство саудитов еще в прошлом месяце нарастило добычу нефти на более чем 100 тыс. баррелей в сутки - примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с).
Кроме того, в течение июня 2018 года Саудовская Аравия планирует увеличить добычу еще минимум на 100 тысяч б/с, но не уточняется, когда именно это произойдет.
Отмечается, что такие объемы не являются огромными для этого нефтепроизводителя, но знаменуют собой резкий поворот в двухлетней политике Эр-Рияда и других государств ОПЕК.
Эта мера поможет ослабить обеспокоенность на рынке за возможные перебои с поставками нефти из Ирана в связи с новыми санкциями США.
- Напомним, 10 мая Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Ирана.
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