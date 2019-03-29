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Бразильский клуб хочет вернуть игрока "Динамо" на родину


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бразильский "Сан-Паулу" собирается пригласить полузащитника "Динамо" Че Че

Об этом сообщил бразильский журналист Ренато Нуньес в twitter.

"Сан-Паулу" сделал предложение киевскому клубу по аренде хавбека "Динамо" Че Че.

Ответ руководители бразильского клуба ожидают не позднее 2 апреля, когда в Бразилии закроется трансферное окно.

Ранее "Динамо" отклонило предложение "Сан-Паулу" по Че Че.

В Украине бразилец перебрался с "Палмейрас".

 

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