Стало известно, когда залечит травму вице-чемпион мира из "Динамо"

28 марта, 2019, 15:22

Хорватский защитник "Динамо" Иосиф Пиварич надеется вернуться к тренировкам в конце лета

Об этом сообщает Sportske Novosti.

Хорват Иосиф Пиварич заявил, что надеется восстановиться после травмы в августе.

Защитник "Динамо" и сборной Хорватии получил повреждение коленного сустава, ему была сделана магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показала, что футболисту понадобится диагностическая и лечебная артроскопия. В феврале Иосиф перенес операцию на колене.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Динамо" 12 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевых паса.

В июле 2018 года Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.