УЕФА может наказать "Динамо" за проявления расизма на матче с "Челси"
26 марта, 2019, 15:41
УЕФА изучает доказательства проявлений болельщиками расизма на матче "Динамо" - "Челси" в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Таким образом, организация отреагировала на жалобу "Челси" на поведение болельщиков "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский".
Лондонский клуб подал жалобу за оскорбления на почве расизма в адрес полузащитника Каллума Хадсона-Одоя.
Инспектор дисциплинарного комитета изучит доказательства проявления расизма фанатами киевского клуба. В случае выявления оснований в отношении "Динамо" может быть открыто дисциплинарное дело.
- "Динамо" отреагировало на обвинения "Челси" в расистских выкриках болельщиков во время матча Лиги Европы в Киеве.
- Украинский боксер Александр Усик после поражения "Динамо" от "Челси" перепел известную песню "Аргентина - Ямайка 5:0".
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.
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