УЕФА может наказать "Динамо" за проявления расизма на матче с "Челси"

26 марта, 2019, 15:41

УЕФА изучает доказательства проявлений болельщиками расизма на матче "Динамо" - "Челси" в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, организация отреагировала на жалобу "Челси" на поведение болельщиков "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский".

Лондонский клуб подал жалобу за оскорбления на почве расизма в адрес полузащитника Каллума Хадсона-Одоя.

Инспектор дисциплинарного комитета изучит доказательства проявления расизма фанатами киевского клуба. В случае выявления оснований в отношении "Динамо" может быть открыто дисциплинарное дело.