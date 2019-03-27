Экс-капитан "Динамо" объяснил, почему ему не интересен чемпионат Украины

27 марта, 2019, 09:51

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк поделился планами по возвращению в украинский чемпионат

Об этом сообщает "Бомбардир" в youtube .

Николай Морозюк, который сейчас выступает на правах аренды в турецком «Ризеспор», поделился планами на будущее.

"Не знаю точно, где останусь, но в Украину возвращаться не хочу. Я - игрок" Динамо ", с которым у меня контракт. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея этот контракт, я все же не хочу возвращаться сюда.

Не конкретно в "Динамо", просто мне неинтересно играть в Украине. Это сложно все объяснить. Возможно, пройдет неделя-две и исчезнет этот эмоциональный подъем. Может, у меня просто эмоциональный стресс ", - сказал Морозюк.