Игрок "Динамо" объяснил, почему не разговаривает с Хацкевичем
Об этом сообщает XSPORT .
"Большую часть времени общаюсь на английском. К сожалению, не знаю ни русского, ни украинского, только пару слов, но этого недостаточно для общения. С легионерами говорю по-английски, с украинцами - жестами, мало кто из них знает английский. С Хацкевичем не разговариваю, потому что он также не знает английского. Понимаем друг друга языком тела. Когда только пришел в клуб, то очень малая часть футболистов знала английский, сейчас же - половина команды ", - сказал Кадар.
Защитник "Динамо" также вспомнил интересную историю с польским одноклубником Томашем Кендзер.
"Когда мы играли в" Леху ", то он практически не знал английского, а сейчас он говорит на очень красивом языке. Могу сказать, что все иностранцы, кроме бразильцев, дружат, проводят вместе свободное время. Но для общения с Хацкевичем необходим переводчик. Пытался учить и польский, и украинский, и русский, но для меня это очень сложно. Безусловно, проблема во мне. Я должен учить украинский, но я из тех людей, которым очень трудно даются языки ", - сказал Кадар.
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