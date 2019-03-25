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Игрок "Динамо" объяснил, почему не разговаривает с Хацкевичем


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал, что не общается с главным тренером команды Александром Хацкевичем из-за незнания языка

Об этом сообщает XSPORT .

"Большую часть времени общаюсь на английском. К сожалению, не знаю ни русского, ни украинского, только пару слов, но этого недостаточно для общения. С легионерами говорю по-английски, с украинцами - жестами, мало кто из них знает английский. С Хацкевичем не разговариваю, потому что он также не знает английского. Понимаем друг друга языком тела. Когда только пришел в клуб, то очень малая часть футболистов знала английский, сейчас же - половина команды ", - сказал Кадар.

Защитник "Динамо" также вспомнил интересную историю с польским одноклубником Томашем Кендзер.

"Когда мы играли в" Леху ", то он практически не знал английского, а сейчас он говорит на очень красивом языке. Могу сказать, что все иностранцы, кроме бразильцев, дружат, проводят вместе свободное время. Но для общения с Хацкевичем необходим переводчик. Пытался учить и польский, и украинский, и русский, но для меня это очень сложно. Безусловно, проблема во мне. Я должен учить украинский, но я из тех людей, которым очень трудно даются языки ", - сказал Кадар.

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