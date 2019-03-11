Зидан назначен главным тренером мадридского "Реала"
Об этом сообщает официальный сайт "Королевского клуба".
Контракт с легендарным французом подписан до 2022 года.
На тренерской должности Зидан сменил аргентинца Сантьяго Солари, который принял клуб посреди сезона после увольнения Лопетеги в конце октября.
46-летний Зидан уже тренировал "сливочных" с января 2016 по май 2018 года. За это время француз выиграл с клубом 9 трофеев. Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.
Француз покинул "Реал" по окончании прошлого сезона. Его преемником стал экс-тренер сборной Испании Лопетеги. Впрочем, через пять месяцев его отправили в отставку и назначили Сантьяго Солари. Под руководством последнего "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.
-
Напомним, 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" разгромил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
-
7 марта стало известно, что "Реал" рассматривает на пост нового главного тренера трех кандидатов, среди которых не было Моуринью.
-
11 марта стало известно, что Зидан будет вновь назначен на пост главного тренера мадридского "Реала".
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-