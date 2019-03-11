Зидан назначен главным тренером мадридского "Реала"

11 марта, 2019, 20:03

Зинедин Зидан вновь назначен главным тренером мадридского "Реала"

Об этом сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

Контракт с легендарным французом подписан до 2022 года.

На тренерской должности Зидан сменил аргентинца Сантьяго Солари, который принял клуб посреди сезона после увольнения Лопетеги в конце октября.

46-летний Зидан уже тренировал "сливочных" с января 2016 по май 2018 года. За это время француз выиграл с клубом 9 трофеев. Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Француз покинул "Реал" по окончании прошлого сезона. Его преемником стал экс-тренер сборной Испании Лопетеги. Впрочем, через пять месяцев его отправили в отставку и назначили Сантьяго Солари. Под руководством последнего "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.