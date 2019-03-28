ПСЖ пытается удержать звездного форварда невероятной зарплатой

28 марта, 2019, 11:11

Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал"

Об этом сообщает El Mundo.

По данным источника, парижский клуб готов платить форварду зарплату более чем 40 млн евро в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский "Реал". Такую зарплату сейчас получает нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Кроме того, ПСЖ намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром на улучшенных финансовых условиях.

В нынешнем сезоне 20-летний француз провел на клубном уровне 35 матчей. В них он отметился 31 голом и 15 результативными передачами. В ПСЖ он перешел летом 2017 года. За годовую аренду игрока парижский клуб заплатил "Монако" 45 млн евро. Через год ПСЖ выкупил его контракт за 135 млн евро.