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ПСЖ пытается удержать звездного форварда невероятной зарплатой


фото: Reuters
Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал"

Об этом сообщает El Mundo.

По данным источника, парижский клуб готов платить форварду зарплату более чем 40 млн евро в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский "Реал". Такую зарплату сейчас получает нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Кроме того, ПСЖ намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром на улучшенных финансовых условиях.

В нынешнем сезоне 20-летний француз провел на клубном уровне 35 матчей. В них он отметился 31 голом и 15 результативными передачами. В ПСЖ он перешел летом 2017 года. За годовую аренду игрока парижский клуб заплатил "Монако" 45 млн евро. Через год ПСЖ выкупил его контракт за 135 млн евро.

  • 22 марта президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне - это Килиан Мбаппе и Неймар.
  • 25 марта стало известно, что мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро.
  • 26 марта обнародовали информацию, что "Реал" потерял интерес к французскому нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, которого считают самым дорогим футболистом мира.
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