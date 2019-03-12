Президент "Реала" купит Зидану двух самых дорогих футболистов мира
Об этом сообщает Cadena Ser.
По словам Переса, он настроен пригласить сразу двух форвардов французского ПСЖ.
"Зидан - француз, как и Мбаппе. Возможно, он сумеет что-то сделать, не так ли? Неймар или Мбаппе? Оба", - сказал Перес.
Также президент мадридского клуба поделился мнением о возможном возвращении Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Реал".
"Сможет ли Зидан убедить Роналду вернуться? Криштиану там, где он сейчас, у него все хорошо", - отметил Перес.
По данным transfermarkt, Килиан Мбаппе и Неймар сейчас являются самыми дорогими футболистами мира. Стоимость француза составляет 200 млн евро, а бразилец стоит 180 млн евро и опережает Лионеля Месси, которого оценили в 160 млн евро. Роналду со стоимостью 100 млн евро только 16-й.
- 11 марта Зинедин Зидан был назначен главным тренером мадридского "Реала".
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