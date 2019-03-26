В ФФУ отреагировали на скандал с гражданством Мораеса
26 марта, 2019, 16:52
В Федерации футбола Украины отреагировали на обвинения в нарушении процедуры предоставления украинского гражданства бразильцу Жуниор Мораес
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого нарушений при процедуре натурализации бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса не было.
"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниор Мораес не нарушил соответствующей нормы пребывания в стране, установленной Законом Украины "О гражданстве" и налоговым кодексом ", - сказал Записоцкий.
Генеральный секретарь ФИФА также отметил, что при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
- Спортивные юристы прокомментировали скандал с натурализацией Жуниора Мораеса и утверждают, что ФИФА руководствуется нормами законодательства Украины.
- Спортивный юрист Юрий Юрченко отреагировал на возможные технические поражения Украины в отборочных матчах Евро-2020 из-за натурализации Жуниора Мораеса.
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