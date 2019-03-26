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В ФФУ отреагировали на скандал с гражданством Мораеса


фото: ffu.ua
В Федерации футбола Украины отреагировали на обвинения в нарушении процедуры предоставления украинского гражданства бразильцу Жуниор Мораес

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого нарушений при процедуре натурализации бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса не было.

"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниор Мораес не нарушил соответствующей нормы пребывания в стране, установленной Законом Украины "О гражданстве" и налоговым кодексом ", - сказал Записоцкий.

Генеральный секретарь ФИФА также отметил, что при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство.

 

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