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Мораес отреагировал на скандал с его украинским гражданством


фото: Editpress
Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с возможным нарушением процедуры получения украинского гражданства

Об этом сообщает "Сегодня" .

По словам Жуниора Мораеса, украинское гражданство он получил по всем правилам, так как перед процедурой Федерация футбола Украины проверила все необходимые данные.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - заверил Мораес.

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