Мораес отреагировал на скандал с его украинским гражданством

27 марта, 2019, 17:33

Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с возможным нарушением процедуры получения украинского гражданства

Об этом сообщает "Сегодня" .

По словам Жуниора Мораеса, украинское гражданство он получил по всем правилам, так как перед процедурой Федерация футбола Украины проверила все необходимые данные.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - заверил Мораес.