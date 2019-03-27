Мораес отреагировал на скандал с его украинским гражданством
27 марта, 2019, 17:33
Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с возможным нарушением процедуры получения украинского гражданства
Об этом сообщает "Сегодня" .
По словам Жуниора Мораеса, украинское гражданство он получил по всем правилам, так как перед процедурой Федерация футбола Украины проверила все необходимые данные.
"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - заверил Мораес.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации Жуниора Мораеса.
- ФФУ отреагировала на информацию о том, что сборной Украины грозит технические поражения из-за Мораеса.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
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