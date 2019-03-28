Суд в Симферополе арестовал одного из задержанных ФСБ крымских татар
28 марта, 2019, 16:04
Суд в Симферополе арестовал Тофика Абдулгазиева, задержанного 27 марта вместе с другими крымскотатарскими активистами
Об этом сообщила крымскотатарский активистка Лютфие Зудиева, передает Крым.Реалии.
Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО для Энвера Аметова. Его арестовали накануне после обысков крымских татар по подозрению в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической на территории России.
По словам активистки Зудиевой, Аметов находиться в СИЗО до 15 мая.
- Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму с утра ФСБ России проводит новые массовые обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир".
- Позже стало известно, что ФСБ РФ задержала 23 человек.
- Суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении крымскотатарского активиста Тофика Абдулгазиева.
- 28 марта в оккупированном Крыму ФСБ задержала еще трех активистов по делу организации "Хизб ут-Тахрир"
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