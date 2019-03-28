Суд в Симферополе арестовал одного из задержанных ФСБ крымских татар

28 марта, 2019, 16:04

Суд в Симферополе арестовал Тофика Абдулгазиева, задержанного 27 марта вместе с другими крымскотатарскими активистами

Об этом сообщила крымскотатарский активистка Лютфие Зудиева, передает Крым.Реалии.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО для Энвера Аметова. Его арестовали накануне после обысков крымских татар по подозрению в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической на территории России.

По словам активистки Зудиевой, Аметов находиться в СИЗО до 15 мая.