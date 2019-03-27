Арестовали одного из задержанных утром ФСБ крымскотатарских активистов
27 марта, 2019, 19:51
Суд в Симферополе арестовал Тофика Абдулгазиева, задержанного утром вместе с другими крымскотатарскими активистами
Об этом Крым.Реалии сообщила активистка Лутфие Зудиева.
Российский Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении крымскотатарского активиста Тофика Абдулгазиева. Он будет находиться в СИЗО до 15 мая.
Ему инкриминируют ч. 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).
Для других задержанных утром крымскотатарских активистов суд также продолжает избирать меру пресечения.
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