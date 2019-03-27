Арестовали одного из задержанных утром ФСБ крымскотатарских активистов

27 марта, 2019, 19:51

Суд в Симферополе арестовал Тофика Абдулгазиева, задержанного утром вместе с другими крымскотатарскими активистами

Об этом Крым.Реалии сообщила активистка Лутфие Зудиева.

Российский Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении крымскотатарского активиста Тофика Абдулгазиева. Он будет находиться в СИЗО до 15 мая.

Ему инкриминируют ч. 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Для других задержанных утром крымскотатарских активистов суд также продолжает избирать меру пресечения.