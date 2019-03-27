Массовые обыски в Крыму: ФСБ задержала 23 человек

27 марта, 2019, 15:08

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

В ФСБ РФ заявили о 20 задержанных крымских татарах. В частности, в ФСБ РФ заявили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушении институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Также в их заявлении сказано, что при задержании по местам проживания участников группы якобы было найдено значительное количество пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир".

Отмечается, что российские силовики задержали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Риза Изетова,

Фарида Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртаза, Алима Каримова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адылова, Меджита Абдурахманова, Рустема Шейхалиева, Сейтвелы Сейтабдиева, Яшара Муединова, Изета Абдулаева, Асана Яниково, Энвера Аметова, Руслана Сулейманова, Акима Бекирова, Эрфана Османа, Сервера Газиева

"Местонахождение еще четырех - Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и, по всей видимости, Ремзи Бекирова, неизвестно. Их поиски в окрестностях Строгоновка продолжаются: на дорогах проверяют машины, организован паспортный контроль", - написал журналист.

Кроме того, журналист сообщил, что 19 задержанных подозреваются в участии в Хизб ут-Тахрир по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Остальные - по части 1. В следственной группе следователи из Крыма, Краснодара и Ростова. В том числе следователь Игорь Скрипка, который вел дело Ильми Умерова.

Однако, крымскотатарский журналистка Лиля Буджурова сообщила в Facebook о 23 задержанных.

"Задержанных уже 23", - написала она.