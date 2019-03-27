В оккупированном Крыму ФСБ проводит масовые обыски у крымских татар
Об этом сообщается на странице Крымской солидарности в Facebook.
Известно об обысках в домах не менее 22 крымских татар в Симферополе (поселок Строгановка и Каменка) и Белогорском районе. По словам Наумлюка, обыски проходят в домах активистов Крымской Солидарности, а в качестве понятых в автотранспортном техникуме набрали 60 студентов.
В ФСБ отметили, что обыски в Крыму проводятся в рамках открытых дел о якобы сторонниках запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир. Адвокатов, приехавшие на место обысков, не допускают к подзащитным.
Также сообщается, что во время обыска в доме Рустема Шейхалиева в Каменке задержали двух активистов Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.
"Адвокатов, которые приехали на место проведения следственных мероприятий, не допускают к подзащитным", - сообщил Антон Наумлюк.
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