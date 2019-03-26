Украинского политзаключенного Балуха привезли в СИЗО Твери. Но это еще не конец этапа

26 марта, 2019, 13:31

Незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха доставили в следственный изолятор Твери

Об этом со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook .

Политического заключенного Владимира Балуха доставили в следственный изолятор № 1 г.Тверь, говорится в сообщении.



Отмечается, что, по информации крымского защитника, Балух до сих пор не распределен в колонию. По мнению адвокатов и правозащитников, украинца отправят в исправительную колонию №4 г.Торжок.

Крымские правозащитники напомнили, что 13 февраля Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь, 18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля он был в Армавире. Позже Крымской правозащитной группе стало известно, что Балух 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле.

Адвокату официально подтвердили, что Балух отбыл в "распоряжение УФСИН России по Тверской области в соответствии с указанием ФСИН России", отмечают правозащитники.

Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Балуха в Россию нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.