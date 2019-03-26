Украинского политзаключенного Балуха привезли в СИЗО Твери. Но это еще не конец этапа
Об этом со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook .
Политического заключенного Владимира Балуха доставили в следственный изолятор № 1 г.Тверь, говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации крымского защитника, Балух до сих пор не распределен в колонию. По мнению адвокатов и правозащитников, украинца отправят в исправительную колонию №4 г.Торжок.
Крымские правозащитники напомнили, что 13 февраля Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь, 18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля он был в Армавире. Позже Крымской правозащитной группе стало известно, что Балух 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле.
Адвокату официально подтвердили, что Балух отбыл в "распоряжение УФСИН России по Тверской области в соответствии с указанием ФСИН России", отмечают правозащитники.
Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Балуха в Россию нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.
- Напомним, Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 г. после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд присудил еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой .
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
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13 марта 2019 этапирован из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле . Об этом сообщили российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
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