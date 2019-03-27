Коллаборационист Аксенов крымским татарам: "Не уважаете законы РФ - ищите другое место для жизни"

27 марта, 2019, 13:00

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обыски у крымских татар и их дальнейшее задержание

Об этом глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook.

"Все участники запрещенных организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать согласно законам Российской Федерации, независимо от национальности. Тот, кто эти законы не уважает, может искать себе место для жизни в любой точке мира. Здесь таким персонажам ничего , кроме тюрьмы, не светит ", - написал он.

Аксенов рассказывает, что все разговоры о репрессиях и притеснения граждан это, вроде бы, "попытка придать делу политический оттенок".

Напомним, в среду, 27 марта, российские силовики начали массовые обыски у крымских татар. Им инкриминируют вроде организацию террористических организаций и участие в них.

17 татар отправили в отделение ФСБ в Симферополе.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские силовики во время обысков подбрасывают запрещенные предметы и книги.

Украина уже сообщила Совет Европы и ЕС о задержании в Крыму.